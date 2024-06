Résultat des européennes à Domfront-en-Champagne : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Les habitants de Domfront-en-Champagne plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Le résultat du test démocratique le plus récent semble un enseignement instructif au moment de l'élection. Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un excellent résultat pour le RN à Domfront-en-Champagne. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la localité avec 23,78% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Ensemble ! Sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 27,99% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,08% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,52%. Avec 45,53% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 54,47%.

12:45 - À Domfront-en-Champagne, Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes 2019 Regarder en arrière peut encore une fois sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le score de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Domfront-en-Champagne, avec 25,06%. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 18,43% et Yannick Jadot à 14%.

11:45 - Démographie et politique à Domfront-en-Champagne, un lien étroit Quel portrait faire de Domfront-en-Champagne, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 055 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Avec 42 entreprises, Domfront-en-Champagne est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 37 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 21,48 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 38,35% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 48,26% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 510,37 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. À Domfront-en-Champagne, les spécificités locales, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Domfront-en-Champagne L'étude des scrutins européens précédents permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, 55,31% des électeurs de Domfront-en-Champagne (Sarthe) s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 45,49% il y a 10 ans. Assisterons-nous à une augmentation de la participation des électeurs français aux européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Participation à Domfront-en-Champagne : que retenir des précédentes élections ? L'un des facteurs forts des élections européennes sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Domfront-en-Champagne. La situation géopolitique actuelle pourrait avoir un impact sur les décisions que prendront les électeurs de Domfront-en-Champagne (72240). A l'occasion du premier tour de la présidentielle, 82,71% des inscrits sur les listes électorales de la localité s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 84,28% au deuxième tour, soit 697 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,88% au premier tour et seulement 52,76% au second tour.