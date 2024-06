Résultat des européennes à Domgermain : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Domgermain, quels reports de voix à gauche ce soir ? Après le score du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sont donnés à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 19,16% à Domgermain, contre 4,84% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte malgré son coup d'éclat lors des élections législatives. La Nupes était absente lors des législatives à Domgermain. C'est néanmoins un binôme de gauche, labellisé Divers gauche, qui y montait sur la première marche au premier tour, avec 42,60% des suffrages. La gauche rééditait sa victoire au second tour.

17:08 - Quel candidat vont désigner les supporters de la droite à Domgermain ? Alors qu'au niveau national, les instituts de sondages prédisent un resultat de plus de 30% pour le RN au scrutin européen de 2014, soit 10 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble encore plus forte. Le parti a en effet déjà gagné 9 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Il est donc permis de penser que le RN finisse tout proche des 40% à Domgermain ce 9 juin.

15:02 - Les inscrits de Domgermain plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans Marine Le Pen avait frappé particulièrement fort à Domgermain pendant l'élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 34,18% au premier tour. Au deuxième tour de cette présidentielle, c'est encore la leader du parti frontiste qui passait devant avec 53,32%, devant Emmanuel Macron à 46,68%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 28,02% des votes sur place, contre 42,60% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (62,53%).

12:45 - En 2019, un précédent très instructif Regarder en arrière apparait de nouveau comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Dans le détail, 120 habitants de Domgermain passés par les isoloirs s'étaient tournés vers l'extrême droite il y a cinq ans, aux européennes. La liste Bardella avait cumulé 25,26% des voix contre Nathalie Loiseau à 19,16% et Yannick Jadot à 10,95%.

11:45 - Domgermain : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Domgermain comme dans toute la France. Avec une population de 1 149 habitants répartis dans 507 logements, cette localité présente une densité de 93 habitants par km². Ses 48 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 361 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 17,1 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 27,63 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, dont 36,23% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 46,81% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 626,90 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Domgermain, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, se mêlent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Domgermain ? L'observation des résultats des dernières élections permet de comprendre le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, sur les 491 inscrits sur les listes électorales à Domgermain, 49,12% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 53,54% pour les élections européennes de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Domgermain pour les européennes L'un des critères déterminants du scrutin européen sera immanquablement le taux d'abstention à Domgermain. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, 74,36% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 73,58% au premier tour, c'est-à-dire 713 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.