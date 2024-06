Une autre question qui accompagne ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. La Nupes était absente aux dernières législatives à Dommartin-lès-Toul. Mais c'est bien un binôme de gauche, affilié Divers gauche, qui s'y imposait au premier tour, avec 43,33% des voix dans la commune. La ville donnait encore l'avantage à la gauche au second tour.

17:08 - Quel score pour le RN lors des européennes à Dommartin-lès-Toul ?

Les instituts de sondage prédisent une liste Jordan Bardella à environ 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son score des précédentes européennes. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait le pousser à 39% à Dommartin-lès-Toul, soit 10 points de plus également que ses 29,9% à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a en fait pris ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait relativiser les conclusions les plus expéditives.