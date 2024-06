En direct

19:08 - À Toul, que vont décider les électeurs de la gauche ? Après le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sont donnés au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières établies lors de la campagne. Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 17,86% à Toul, contre 5,72% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a été dissoute. La Nupes était absente aux dernières législatives à Toul. Mais c'est bien un binôme de gauche, labellisé Divers gauche, qui s'y imposait au premier tour, avec 45,99% des voix dans la commune. La gauche rééditait sa victoire au second tour.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Toul ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Toul semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de terrain dans la commune. Confirmation à venir ce 9 juin au soir ?

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives La communauté électorale de Toul avait offert un flagrant avantage à Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel 2022. La leader de l'ancien Front national terminait avec 29,76% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,37% contre 50,63%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 24,17% des voix sur place, contre 45,99% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (66,32%).

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent très instructif Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut de nouveau sembler pertinent au moment du scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Toul, la liste du RN, avec Jordan Bardella à sa tête, l'avait emporté, avec 31,03% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 17,86% et Yannick Jadot à 10,16%. C'étaient alors 1329 habitants qui avaient été séduits par le RN dans la ville.

11:45 - Démographie et politique à Toul, un lien étroit A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Toul fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 15 849 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 1 078 entreprises, Toul est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (27,76 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les 1 193 résidents étrangers, représentant 7,52% de la population, participent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 703 euros par an, la ville affiche un taux de chômage de 16,41%, synonyme d'une situation économique mitigée. Pour résumer, à Toul, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Toul L'étude des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 54,04% des inscrits sur les listes électorales de Toul (Meurthe-et-Moselle). L'abstention était de 61,98% pour les européennes de 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Participation à Toul : que retenir des précédentes élections ? Le taux d'abstention constituera incontestablement l'un des facteurs clés de ces européennes 2024 à Toul. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 9 868 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 69,2% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 69,59% au deuxième tour, c'est-à-dire 6 872 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017. Les études indiquent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle changer pour les européennes ?