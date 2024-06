Résultat des européennes à Doncourt-lès-Conflans : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Doncourt-lès-Conflans, que vont choisir les électeurs de la Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés a marqué les esprits lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Au cours du premier tour des élections des députés à Doncourt-lès-Conflans, le binôme Nupes avait en effet cumulé 29,68% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une performance à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,43% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,33% pour Yannick Jadot, 2,54% pour Fabien Roussel et 0,95% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 6,58% à Doncourt-lès-Conflans, contre 18,42% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Doncourt-lès-Conflans : 18,42% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 20,63% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 15,78% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - À Doncourt-lès-Conflans, un Rassemblement national favori ? La liste de Jordan Bardella devrait se trouver pas loin de 40% à Doncourt-lès-Conflans si la situation anticipée par les intentions de vote au niveau de la France se confirme localement. Le leader frontiste est en effet crédité de 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? Le calcul est simple, mais logique compte tenu de la progression du RN sur place. En deux ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 5 points.

15:02 - Les habitants de Doncourt-lès-Conflans penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné un joli score pour le RN à Doncourt-lès-Conflans. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la commune avec 31,82% au premier tour et surtout 52,94% au deuxième sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,83% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 21,43% et Emmanuel Macron troisième avec 20,63%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 58,08%, devant Emmanuel Macron à 41,92%.

12:45 - 31,14% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Doncourt-lès-Conflans Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, terminait en tête des élections du Parlement européen à l'époque. Le bulletin avait glané 31,14% des votes, contre Nathalie Loiseau à 18,42% et Yannick Jadot à 8,55%.

11:45 - Doncourt-lès-Conflans aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Doncourt-lès-Conflans, le scrutin est en cours. Dotée de 497 logements pour 1 136 habitants, la densité de la ville est de 162 hab/km². Ses 36 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans le village, 17,97 % des résidents sont des enfants, et 3,77 % de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,05% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 42,62% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 146,96 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Ainsi, Doncourt-lès-Conflans incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - À Doncourt-lès-Conflans, quelle participation aux précédentes élections européennes ? L'observation des rendez-vous électoraux précédents permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Pendant les précédentes européennes, 47,41% des personnes en âge de participer à une élection à Doncourt-lès-Conflans avaient déserté les urnes. L'abstention était de 59,56% pour le scrutin européen de 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, le pic d'abstention a été enregistré durant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Doncourt-lès-Conflans, 74,42% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Doncourt-lès-Conflans ? À Doncourt-lès-Conflans, l'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues des européennes 2024. Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 26,94% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 25,7% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. Les études révèlent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ?