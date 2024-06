Résultat des européennes à Giraumont : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Quel résultat pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec une inconnue : les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus dans le paysage politique. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Giraumont, le binôme Nupes avait en effet accumulé 29,35% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une somme à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 6,68% à Giraumont, contre 8,69% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : 8,69% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 17,61% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 13,43% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quels résultats pour le RN lors des européennes à Giraumont ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. A noter : Giraumont fait partie des rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 37,64% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 36,86% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…

15:02 - Avantage Rassemblement à Giraumont ? Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné lieu à un très gros démarrage pour le RN à Giraumont. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la localité avec 33,08% au 1er round avant un formidable 53,33% au 2e (Giraumont ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,86% au 1er tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 22,15% et Emmanuel Macron troisième avec 17,61%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 65,43%, devant Emmanuel Macron à 34,57%.

12:45 - 37,64% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Giraumont Se retourner sur le dernier test semble encore évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 169 votants de Giraumont avaient préféré le Rassemblement national à l'époque, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait enregistré 37,64% des voix face à Manon Aubry à 8,69% et Yannick Jadot à 8,69%.

11:45 - Démographie et politique à Giraumont, un lien étroit Les facteurs démographiques et socio-économiques de Giraumont révèlent des tendances nettes susceptibles d'influer sur les résultats des européennes. Avec un pourcentage de 32% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 13,7%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (80,41%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 413 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (15,68%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,10%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Giraumont mettent en relief une diversité de qualifications, avec 29,07% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Giraumont : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes La participation des Français aux européennes connaîtra-t-elle une amélioration, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Sur l'ensemble du territoire, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Giraumont, 75,43% des habitants avaient participé. L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, 49,07% des personnes en âge de voter à Giraumont avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 38,66% il y a 10 ans.

09:30 - Participation à Giraumont : que retenir des précédentes élections ? Le taux de participation constituera indiscutablement l'un des critères importants du scrutin européen 2024 à Giraumont. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 005 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 26,77% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 24,78% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour. La guerre aux portes de l'Europe serait notamment en mesure d'impacter la participation à Giraumont.