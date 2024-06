Résultat des européennes à Donneville : l'élection 2024 en direct

En direct

19:30 - À Donneville, quels sont les scénarios de reports du score Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, s'était arrogé 12,02% à Donneville, contre 25,25% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Donneville, le binôme Nupes avait en effet cumulé 32,04% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,87% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,4% pour Yannick Jadot, 1,71% pour Fabien Roussel et 3,82% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque.

17:08 - Qui vont choisir les électeurs de la droite à Donneville ? Si en France, les sondages dessinent une évolution moyenne du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella à 30% dans la commune), il faut noter pourtant que ce dernier n'a pour l'instant enregistré que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les habitants de Donneville plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Donneville avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 21,87%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 30,04% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 35,58% contre 64,42%. Le RN ratait aussi la première marche à Donneville quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 20,81% au premier tour, contre 32,04% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Bis repetita au second tour, laissant encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale gagner le scrutin.

12:45 - À Donneville, Nathalie Loiseau au sommet en 2019 Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut aussi sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Nathalie Loiseau avait gagné à Donneville lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, avec 25,25%. La liste repoussait le RN de Jordan Bardella au second plan avec 20,98% des voix.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Donneville Devant le bureau de vote de Donneville, les citoyens se réunissent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 29,31% de cadres supérieurs pour 1 119 habitants, cette localité possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 105 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 610 foyers fiscaux. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (6,58 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 24,18% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 36,76% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 810,12 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Donneville, les intérêts locaux se joignent aux défis européens.

10:30 - Elections européennes à Donneville : état des lieuxde la participation La participation des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : la participation aux élections européennes atteignait 50,12%. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette commune lors des scrutins européens passés ? En 2019, pendant les élections européennes, 518 inscrits sur les listes électorales de Donneville (Haute-Garonne) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 64,99%), contre une participation de 53,71% il y a dix ans.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Donneville ? L'une des grandes inconnues des européennes sera immanquablement l'ampleur de la participation à Donneville. Il y a 2 ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 16,01% au niveau de la ville. L'abstention était de 12,91% au premier tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine et ses retombées sur l'économie mondiale pourraient impacter les choix que feront les citoyens de Donneville.