Résultat des européennes à Montgiscard : l'élection 2024 en direct

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Montgiscard

Dans la commune de Montgiscard, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,54%. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 27,75%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,93%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,89%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (45,75%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Montgiscard, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et de coopération internationale.