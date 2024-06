Résultat des européennes à Donzac : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Vent favorable au RN à Donzac ? Se retourner sur le verdict des urnes le plus récent apporte des indicateurs intéressants au moment de l'élection suivante. Elections les plus proches, les élections législatives avaient offert un puissant démarrage pour le RN à Donzac. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la commune avec 41,22% au 1er round. Il s'imposait ensuite avec 58,82% au deuxième sur l'unique circonscription de la zone. Il a même fait un résultat plus fort aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat précédente, puisqu'elle avait accumulé 36,41% au premier tour et 60,62% au deuxième dans la commune. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 16,34% et 13,75% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (39,38%) au deuxième.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Donzac Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Il y a cinq ans, à Donzac, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait remporté l'élection, glanant 36,67% des votes devant Nathalie Loiseau à 17,36% et Yannick Jadot à 8,07%.

11:45 - Élections à Donzac : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Donzac, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des européennes ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le bourg, 18,12% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 23,45% de plus de 60 ans. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (15,89%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 452 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,99%) met en évidence des impératifs de suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (10,81%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Donzac mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,74% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Donzac : analyse du niveau d'abstention aux élections européennes L'étude des résultats des précédents scrutins européens est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Lors des précédentes élections européennes, 442 personnes aptes à voter à Donzac avaient pris part à l'élection (soit 57,33%). La participation était de 47,42% lors du scrutin de 2014. L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas lors de ce type d'élection. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Participation à Donzac : quelles perspectives pour les européennes ? À Donzac, l'un des critères clés de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement le taux d'abstention. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 59,08% au premier tour et seulement 55,82% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Donzac ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 82,04% dans la ville, à comparer avec une participation de 77,85% au second tour, c'est-à-dire 594 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c’était moins qu’en 2017.