Résultat des européennes à Lamagistère : l'élection 2024 en direct

18:28 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Lamagistère ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes sera très observé. À Lamagistère, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 32,45% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 29,31% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Lamagistère penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné un joli score pour le Rassemblement national à Lamagistère. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la commune avec 31,91% au 1er round. Il s'imposait ensuite avec 58,05% au second, le plaçant au plus haut niveau du paysage local (Lamagistère n'ayant qu'une circonscription). Il a même enregistré plus de voix aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat précédente. La candidate avait engrangé 29,31% au premier tour et 55,87% au deuxième dans la cité.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Lamagistère Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble toujours pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur le détail, 123 électeurs de Lamagistère avaient choisi la liste RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait convaincu ainsi 32,45% des votes contre Nathalie Loiseau à 16,36% et Raphaël Glucksmann à 8,71%.

11:45 - Lamagistère : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Lamagistère, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 647 logements pour 1 198 habitants, la densité de la commune est de 125 habitants par km². L'existence de 59 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (73,26 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 29,94% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 39,87% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 636,25 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. En résumé, à Lamagistère, les intérêts locaux se mêlent aux défis européens.

10:30 - Taux de participation lors des dernières élections européennes à Lamagistère : ce qu'il faut savoir L'observation des élections antérieures est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, 52,56% des personnes habilitées à voter à Lamagistère s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 46,62% en 2014. La participation des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : la participation aux européennes s'élevait à 50,1%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Lamagistère ? L'un des facteurs forts de ces élections européennes sera incontestablement le taux d'abstention à Lamagistère. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 765 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 78,95% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 78,43% au premier tour, ce qui représentait 600 personnes. Pour comparer, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c'était presque un record. La perte de pouvoir d'achat est par exemple susceptible d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Lamagistère.