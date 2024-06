Résultat des européennes à Doue : l'élection 2024 en direct

Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient offert un joli démarrage pour le RN à Doue. Le parti avait terminé en tête dans la ville avec 28,84% au 1er tour et surtout 50,59% au deuxième sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 32,06% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,44% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,46%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 55,01%, devant Emmanuel Macron à 44,99%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Doue : ce qu'il faut retenir

La composition démographique et socio-économique de Doue façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 49 hab/km² et un taux de chômage de 6,6%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (20,2%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 382 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,07%) met en évidence des impératifs de soutien social, et le taux de salariés en CDD (5,87%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Doue mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,44% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.