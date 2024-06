Résultat des européennes à Saint-Denis-lès-Rebais : l'élection 2024 en direct

Les sondages d'intentions de vote imaginent un Jordan Bardella à environ 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat des élections européennes 2019. Logiquement, cette tendance devrait le pousser à 41% à Saint-Denis-lès-Rebais, soit 10 points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a pour l'instant grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

Dernières élections en date, les élections législatives avaient offert un beau score pour le Rassemblement national à Saint-Denis-lès-Rebais. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la ville avec 28,11% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Les Républicains sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 32,3% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,45% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,56%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 56,5%, devant Emmanuel Macron à 43,5%.

Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait de nouveau comme logique au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Il y a cinq ans, à Saint-Denis-lès-Rebais, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait battu les autres listes, cumulant 31,3% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 12,74% et François-Xavier Bellamy à 12,74%. C'étaient alors 113 électeurs qui avaient été séduits par le RN dans la commune.

11:45 - Saint-Denis-lès-Rebais : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans la ville de Saint-Denis-lès-Rebais, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections européennes. Le taux de chômage à 10,66% pourrait agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Avec 50,34% de population active et une densité de population de 61 hab par km², ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (16,36%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 349 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,49%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en CDD (5,22%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Denis-lès-Rebais mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,55% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.