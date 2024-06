Enseignement clé pour ce dimanche : Doullens compte parmi les rares communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 37,25% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 36,7% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient abouti à un joli résultat pour le Rassemblement national à Doullens. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la cité avec 34,89% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 54,43% au deuxième, le plaçant à la meilleure place à l'échelon communal sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,7% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,24% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,51%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 54,76%, devant Emmanuel Macron à 45,24%.

11:45 - Doullens : élections européennes et dynamiques démographiques

Dans la commune de Doullens, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 24,82% et une densité de population de 189 hab/km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1987,51 euros/mois, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (22,93%) et le nombre de résidences HLM (21,98% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Doullens mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 13,67% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.