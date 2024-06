En direct

19:27 - Qui vont adopter les supporters de la Nupes à Doyet ? La Nouvelle union populaire et sociale faisant déjà partie du passé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Le jour du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 21,88% des suffrages dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait atteint 3,26% à Doyet, contre 16,54% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Doyet : 16,54% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 21,57% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 16,54% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat à Doyet pour les candidats RN ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Si au niveau national, les instituts de sondage chiffrent une évolution du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui porterait théoriquement Bardella à 39% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le parti n'a visiblement gagné que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Marine Le Pen en tête il y a deux ans à Doyet Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient offert un joli score pour le RN à Doyet. Ce dernier avait fini en tête dans la localité avec 25,45% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 58,46% au 2e sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 32,59% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,57% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,25%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 55,09%, devant Emmanuel Macron à 44,91%.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Doyet il y a cinq ans ? Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait aussi comme indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. 29,57% des votes s'étaient portés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 16,54% et Manon Aubry à 10,78%. Le mouvement eurosceptique avait séduit ainsi pas moins de 118 habitants de Doyet passés par les bureaux de vote.

11:45 - Dynamique électorale à Doyet : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Doyet comme partout ailleurs. Dotée de 698 logements pour 1 149 habitants, la densité de la ville est de 43 hab/km². Ses 51 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (70,63 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, dont 34,17% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 50,87% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 965,86 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Doyet, les problématiques locales se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Doyet : analyse du pourcentage de participation aux européennes Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,1%. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des scrutins européens passés. Pendant les élections européennes 2019, le taux de participation atteignait 52,25% au sein de Doyet (Allier), contre une participation de 44,62% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Doyet ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Doyet ? Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, 24,33% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 21,19% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le quotidien des Français sont par exemple susceptibles de faire augmenter le pourcentage de participation à Doyet.