En direct

19:27 - Raphaël Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Une autre source de doute qui enveloppe ces européennes est celle du vote de gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Pour le premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 19,47% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait atteint 5,01% à Chamblet, contre 17,15% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : 17,15% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 24,79% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 16,8% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Chamblet avant les européennes Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Chamblet. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. Assez pour prédire 37% dans la ville cette fois ?

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Chamblet ? Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient offert un excellent résultat pour le Rassemblement national à Chamblet. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la localité avec 21,07% au 1er round avant un formidable 52,85% au deuxième, le propulsant au plus haut niveau du paysage municipal (Chamblet n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 28,67% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,79% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,33%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 52,45%, devant Emmanuel Macron à 47,55%.

12:45 - 27,44% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Chamblet Les résultats de ce 9 juin vont-ils répéter le verdict de 2019 ? 27,44% des voix s'étaient tournées vers le RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 17,15% et Yannick Jadot à 8,97%. Le mouvement eurosceptique séduisait ainsi pas moins de 104 votants de Chamblet.

11:45 - Les données démographiques de Chamblet révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Chamblet comme dans toute la France. Avec une population de 1 085 habitants répartis dans 534 logements, ce village présente une densité de 53 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 44 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 587 foyers fiscaux. Dans le village, 22,11 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 24,86 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 39,51% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 38,76% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 877,31 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Chamblet, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, se joignent aux défis européens.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes à Chamblet Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? A l’échelle de toute la France, le record d'abstention a été enregistré lors du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Chamblet, 65,65% des habitants n'avaient pas voté. Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette localité, il faut analyser les résultats des derniers scrutins européens. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 47,42% dans la commune de Chamblet. L'abstention était de 58,34% il y a dix ans.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Chamblet Ce dimanche, lors des européennes à Chamblet, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 804 personnes en âge de voter au sein de la ville, 23,35% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 23,13% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,36% au premier tour. Au second tour, 52,3% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Chamblet ? Les jeunes générations affichent généralement une indifférence pour les élections nationales, la tendance peut-elle changer pour les européennes ?