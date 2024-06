Résultat des européennes à Dracé : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Les habitants de Dracé plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin apporte des indices intéressants au moment de l'élection du jour. Même si cela peut induire en erreur…Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné un puissant score pour le RN à Dracé. Le parti frontiste avait fini en tête dans la commune avec 32,02% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Les Républicains (Dracé n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,05% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,16% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,96%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 61,01%, devant Emmanuel Macron à 38,99%.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les élections européennes à Dracé en 2019 ? Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 134 électeurs de Dracé avaient choisi la liste Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste Bardella avait cumulé 37,43% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 14,53% et Yannick Jadot à 10,34%.

11:45 - Dracé : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel impact aura la population de Dracé sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 65 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 4,01%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (10,87%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 389 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (5,84%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,83%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Dracé mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,6% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Dracé ? Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Sur le plan national, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Dracé, 70,13% des habitants avaient voté. Au cours des élections antérieures, les 1 125 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 378 personnes en âge de voter à Dracé, 53,69% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 39,31% il y a 10 ans.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Dracé À Dracé, la participation constituera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin européen. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 représentait 46,92% au premier tour et seulement 40,91% au deuxième tour. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 79,69% des personnes en âge de participer à une élection dans la localité s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 81,08% au premier tour, ce qui représentait 673 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.