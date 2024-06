Résultat des européennes à Droué : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Qui vont plebisciter les supporters de la gauche à Droué ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale a marqué les esprits lors des législatives, elle a disparu aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Au cours du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait glané 13,74% des bulletins dans la commune. Une somme à comparer avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, Glucksmann avait atteint 5,32% à Droué, contre 20,17% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat à Droué pour le RN de Jordan Bardella ? A l'échelle locale, le résultat du RN à ces élections européennes sera très analysé. À Droué, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 37,54% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 35,31% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que laissent entrevoir les sondages récents au niveau de la France, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Résultat favorable au RN à Droué ? Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient donné un beau résultat pour le Rassemblement national à Droué. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la cité avec 30,22% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme La République en Marche (Droué ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,31% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,82% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,4%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 53,94%, devant Emmanuel Macron à 46,06%.

12:45 - À Droué, Jordan Bardella en tête en 2019 Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, avait remporté les élections européennes à l'époque. L'extrême droite avait attiré 37,54% des votes, contre Nathalie Loiseau à 20,17% et François-Xavier Bellamy à 10,36%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Droué et leurs implications électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Droué comme dans toute la France. Dotée de 598 logements pour 1 017 habitants, la densité de la commune est de 41 hab par km². L'existence de 42 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (65,05 %) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 42,86% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 62,5% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 197,13 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Pour résumer, à Droué, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Taux d'abstention aux européennes à Droué : ce qu'il faut savoir L'observation des résultats des consultations politiques précédentes permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 53,35% au sein de Droué. Le taux de participation était de 47,2% pour le scrutin européen de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections européennes atteignait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Droué : la participation en question À Droué, l'un des critères clés de ces élections européennes 2024 sera immanquablement le taux de participation. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 74,9% des votants de la ville, contre un taux de participation de 75,73% au second tour, ce qui représentait 546 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, moins qu'en 2017. Les populations des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ?