19:23 - Quels sont les scénarios de reports du vote Nupes à Durtol ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, puisqu'on attend le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Durtol, le binôme Nupes avait en effet réuni 28,62% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était arrogé 8,68% à Durtol, contre 27,11% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : 27,11% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 33,42% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 33,77% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à Durtol lors des européennes ? Indicateur clé pour ce dimanche : Durtol compte parmi les quelques communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 16,7% lors du vote européen et Marine Le Pen 13,5% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer à Durtol ? Dans la commune de Durtol, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec un maigre 13,5%, la représentante du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 33,42% et 19,33% des voix. C'est finalement Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 69,59% contre 30,41% pour Le Pen au second round sur place. Avec 12,81%, le Rassemblement national sera devancé par la suite par les 33,77% du binôme La République en Marche au premier tour des législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.

12:45 - À Durtol, Nathalie Loiseau en première position lors des européennes 2019 Se retourner sur le dernier test semble encore indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? La liste de Jordan Bardella ne finissait que deuxième lors des élections européennes à l'époque, puisque la liste de Nathalie Loiseau arrivait en première place avec 27,11%, contre 16,7% pour le RN.

11:45 - Durtol : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues de Durtol, le scrutin est en cours. Avec ses 28,45% de cadres supérieurs pour 2 015 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 124 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 137 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (82,16 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,77% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,5%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 40 021 euros par an. À Durtol, les spécificités locales, tels que le chômage, l'instruction et l'inflation, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Abstention aux européennes à Durtol : un aperçu détaillé L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et déjà 43% à 17 heures. Au cours des consultations démocratiques passées, les 2 048 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. En 2019, durant les élections européennes, 60,79% des électeurs de Durtol (Puy-de-Dôme) avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 53,9% il y a dix ans.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Durtol À Durtol, la participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen. Pour rappel, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,22% au premier tour et seulement 53,06% au second tour. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 76,63% des personnes en âge de voter dans la localité avaient participé à l'élection, contre une participation de 79,29% au premier tour, soit 1 233 personnes. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c'était presque un record.