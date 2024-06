Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection des députés européens 2024, localement, comme dans le reste du pays. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Chamalières semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux. Une exception à confirmer.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Chamalières ?

Marine Le Pen n'a pas réussi à convaincre dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 11,86% contre 39,35% pour Emmanuel Macron et 15,61% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second round ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron l'emportant avec 75,73% contre 24,27% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 8,05%, alors que les candidats La République en Marche rassembleront 34,43% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Ensemble ! Vainqueur localement.