En direct

19:11 - Les 21,76% de la coalition de gauche en question En plus du résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se rappelle que Raphaël Glucksmann avait obtenu 5,12% à Eckbolsheim, contre 27,79% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé malgré sa performance lors des législatives, en 2022. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des élections du Parlement à Eckbolsheim, le binôme Nupes avait en effet réuni 21,76% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Eckbolsheim ? À Eckbolsheim, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 19,27% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 18,68% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les chiffres de 2022 à retenir pour les résultats de ce soir Marine Le Pen se trouvait largement distancée dans à Eckbolsheim au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'arrogeant que 18,68% contre 33,66% pour Emmanuel Macron et 21,46% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 34,18% contre 65,82%. Au premier tour des élections législatives, Eckbolsheim, couverte par une seule circonscription, verra le binôme LREM l'emporter avec 28,95%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 13,79%. Le mouvement sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, un précédent très instructif Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Jordan Bardella ne terminait que deuxième lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait terminé première avec 27,79%, contre 19,27% pour le RN.

11:45 - Eckbolsheim : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population d'Eckbolsheim peut-elle affecter le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 1235 hab par km² et un taux de chômage de 9,13%, les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (84,4%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 2 216 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (13,51%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,89%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (38,79%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Eckbolsheim, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Eckbolsheim Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il faut analyser les résultats des précédents scrutins européens. Au moment des dernières élections européennes, parmi les 2 441 personnes en âge de voter à Eckbolsheim, 48,29% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 56,41% il y a 10 ans. Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Au niveau de la France entière, le record d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Eckbolsheim, 74,29% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Eckbolsheim L'une des clés des élections européennes sera l'abstention à Eckbolsheim. Les études montrent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 25,57% des électeurs de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 26,85% au second tour. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record.