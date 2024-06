En direct

19:08 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Lingolsheim ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'occasion du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait obtenu 24,07% des bulletins dans la localité. Un score à affiner avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 5,86% à Lingolsheim, contre 27,27% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Lingolsheim ? À Lingolsheim, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 20,73% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 20,33% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les votants de Lingolsheim plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Lingolsheim avait accordé à Marine Le Pen 20,33% lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la patronne du Rassemblement national avec 30,91% et 25,1% des suffrages. Le deuxième tour de scrutin ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron finissant à 65,68% contre 34,32% pour Le Pen. Avec 15,56%, le RN sera devancé ensuite par les 26,98% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Ensemble ! Finalement vainqueur localement.

12:45 - 27,27% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Lingolsheim Regarder en arrière semble de nouveau pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes élections européennes à Lingolsheim était le suivant : la liste de Yannick Jadot avec 15,38% des suffrages exprimés, sur la troisièmemarche, devançée par la liste de Jordan Bardella avec 20,73% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 27,27%, vainqueure dans la localité.

11:45 - Lingolsheim et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux En pleine campagne électorale européenne, Lingolsheim est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 20 266 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 084 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 5 574 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (21,18 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Avec 2 393 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 17,34%, Lingolsheim se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Parmi cette diversité sociale, près de 40,28% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 180,28 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour résumer, Lingolsheim incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - À Lingolsheim, quelle abstention aux européennes ? La participation des citoyens français aux européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17h. Au cours des dernières élections, les 20 410 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Pendant les dernières élections européennes, sur les 5 296 personnes en âge de voter à Lingolsheim, 44,25% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 37,43% en 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Lingolsheim L'une des grandes inconnues des élections européennes sera sans nul doute l'ampleur de l'abstention à Lingolsheim. L'inflation et son impact sur le quotidien des foyers français sont susceptibles de renforcer l'engagement civique des habitants de Lingolsheim (67380). En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 12 434 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 70,69% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 67,65% au second tour, soit 8 409 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 42,31% au premier tour. Au second tour, 39,61% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Lingolsheim ?