19:28 - Un duel Hayer-Glucksmann aussi à Eclassan pour ces élections européennes 2024 ? Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Pour le premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 24,6% des bulletins dans la commune. Une performance à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,09% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,43% pour Yannick Jadot, 1,58% pour Fabien Roussel et 1,9% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 6,34% à Eclassan, contre 20,17% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella à Eclassan lors des européennes ? En sautant les législatives, la progression du RN se montre déjà solide à Eclassan entre Jordan Bardella en 2019 (25,36%) et Marine Le Pen en 2022 (29,59% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ 10 points par rapport à 2019 ou même 2022 en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Tendance favorable au RN à Eclassan ? La ville d'Eclassan s'était clairement tournée vers Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle 2022 puisque la patronne du Rassemblement national terminait avec 29,59% au premier tour. Au 2e tour, face à Macron, elle conservait son avantage avec 50,96%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 22,1% des suffrages sur place, contre 25,51% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (53,15%).

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Eclassan Qui avait gagné les européennes précédentes ? Regarder en arrière semble toujours avisé au moment du scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était arrogée les élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le mouvement séduisait 25,36% des votes, devant Nathalie Loiseau à 20,17% et Yannick Jadot à 17,58%.

11:45 - Eclassan : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Eclassan comme dans toute la France. Avec une population de 1 038 habitants répartis dans 483 logements, cette localité présente une densité de 62 habitants/km². Ses 56 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la localité, 20,08 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 6,01 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,88% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 48,05% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 243,37 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Eclassan contribue à élaborer l'avenir de l'Europe.

10:30 - Eclassan : quel était le niveau d'abstention aux élections européennes ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau national, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Eclassan, 69,43% des habitants avaient voté. Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 1 067 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Durant les précédentes européennes, 378 personnes aptes à participer à une élection à Eclassan avaient pris part au scrutin (soit 50,53%), à comparer avec un taux de participation de 45,52% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes commencent à Eclassan : l'abstention en question Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Eclassan, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 20,22% dans la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 18,35% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 44,66% au premier tour. Au deuxième tour, 47,91% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Eclassan ? La situation géopolitique actuelle ainsi que ses répercussions sur les tarifs des matières premières seraient de nature à impacter la participation à Eclassan.