Résultat des européennes à Ardoix : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Quels peuvent être les reports des voix Nupes à Ardoix ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, s'était arrogé 4,63% à Ardoix, contre 17,1% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il pourrait arriver dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Ardoix, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 25,34% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire. Tout est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du PCF.

17:08 - Jusqu'où ira le RN à Ardoix lors des européennes ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national va être le déterminant pour cette élection des députés européens 2024 à l'échelle locale. Les instituts de sondage imaginent une liste Bardella à environ 30% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat de 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance devrait le pousser à 39% à Ardoix, soit dix points de plus également que ses 29,18% au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le parti n'a enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait calmer les conclusions les plus farfelues.

15:02 - Les électeurs d'Ardoix penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle L'élection à la présidence de la République avait servi un flagrant avantage à Marine Le Pen il y a deux ans à Ardoix. Elle écrasait le match avec 30,81% au premier round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 21,24% et 19,01% des voix. Elle elle avait aussi une longueur d'avance au second tour avec 55,2%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 22,79% des suffrages sur place, contre 29,08% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (50,45%).

12:45 - Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes à Ardoix Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut de nouveau sembler sensé au moment du scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Ardoix, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'avait emporté, cumulant 29,18% des votes devant Nathalie Loiseau à 17,1% et Yannick Jadot à 13,88%.

11:45 - Le poids démographique et économique d'Ardoix aux élections européennes Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Ardoix montrent des tendances claires susceptibles d'impacter les résultats des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 37% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,57%. En outre, le taux de ménages propriétaires (75,95%) souligne le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (80,13%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 515 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,86%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,0%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Ardoix mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,27% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Ardoix : la mobilisation des citoyens aux européennes Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle de l'Hexagone, le record d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Ardoix, 63,73% des votants n'avaient pas voté. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des dernières consultations démocratiques ? Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, sur les 532 inscrits sur les listes électorales à Ardoix, 42,11% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 51,4% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes démarrent à Ardoix : quel sera le taux d'abstention ? À Ardoix, l'une des clés des européennes sera sans nul doute l'ampleur de la participation. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,65% au premier tour et seulement 51,74% au second tour. Au second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,06% dans la localité. L'abstention était de 16,77% au premier tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.