19:14 - À Écommoy, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives convoité La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on attend les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. Lors du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 19,06% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 3,57% à Écommoy, contre 17,01% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 17,01% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,88% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,74% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel verdict pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella à Écommoy ? Alors qu'on annonce dix points gagnés par le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Écommoy semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ?

15:02 - Un petit avantage pour le RN Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient offert un très bon résultat pour le RN à Écommoy. Le parti frontiste avait fini en tête dans la commune avec 28,55% au 1er round avant un formidable 51,79% au deuxième, lui garantissant d'être au sommet du paysage municipal (Écommoy ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,42% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,88% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,64%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 51,84%, devant Emmanuel Macron à 48,16%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Écommoy Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait aussi comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste Jordan Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Écommoy, avec 33,96% des voix exprimées devant celle de Nathalie Loiseau avec 17,01% et la liste Yannick Jadot avec 10,32%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Écommoy Comment la population d'Écommoy peut-elle peser sur les résultats des élections européennes ? Avec un taux de chômage de 10,52% et une densité de population de 162 hab par km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (79,98%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1 592 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,27%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,16%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Écommoy mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 39,72% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Écommoy Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des rendez-vous électoraux passés ? Durant les européennes de 2019, 52,79% des personnes en capacité de participer à une élection à Écommoy avaient déserté les urnes. L'abstention était de 59,71% lors des européennes de 2014. La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,9%.

09:30 - Abstention à Écommoy : quelles perspectives pour les européennes ? L'une des grandes inconnues de ces européennes sera sans aucun doute l'étendue de la participation à Écommoy. La flambée des prix qui plombe les finances des foyers français, combinée avec les incertitudes liées à la situation géopolitique actuelle pourraient potentiellement pousser les électeurs d'Écommoy à ne pas rester chez eux. Pour le premier tour de la présidentielle, 75,73% des électeurs dans la commune s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 77,68% au second tour, soit 2 711 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.