Résultat des européennes à Marigné-Laillé : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Que vont décider les habitants de Marigné-Laillé ? On note que Marigné-Laillé fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 35,12% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 34,17% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Quelques résultats à prendre en compte Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient offert un puissant score pour le RN à Marigné-Laillé. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la commune avec 30,15% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme La République en Marche sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,17% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,15% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,78%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 54,86%, devant Emmanuel Macron à 45,14%.

12:45 - À Marigné-Laillé, Jordan Bardella en première position lors des européennes 2019 Le résultat de ce soir sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Marigné-Laillé, à 35,12%. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 15,22% et Yannick Jadot à 11,94%.

11:45 - Marigné-Laillé : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Marigné-Laillé comme partout. Avec une population de 1 609 habitants répartis dans 867 logements, cette ville présente une densité de 50 hab/km². Ses 59 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (26,76 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 34,07% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 44,07% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 240,38 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. En résumé, à Marigné-Laillé, les préoccupations locales se joignent aux défis européens.

10:30 - Taux de participation lors des dernières élections européennes à Marigné-Laillé : les chiffres clés Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des consultations politiques précédentes ? En 2019, à l'occasion des européennes, parmi les 623 personnes en âge de voter à Marigné-Laillé, 52,27% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 46,26% lors des européennes de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Marigné-Laillé Ce dimanche, lors des élections européennes à Marigné-Laillé, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les populations des petites communes se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 230 personnes en âge de voter dans la ville, 24,58% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 26,42% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 54,57% au premier tour et seulement 57,12% au second tour.