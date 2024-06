En direct

19:29 - À Écoyeux, que vont choisir les électeurs de la gauche ? Après le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières. Mais Glucksmann avait atteint 7,05% à Écoyeux, contre 18,59% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives. Lors du premier tour des législatives à Écoyeux, le binôme Nupes avait en effet cumulé 19,92% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quelle performance pour le RN à Écoyeux lors des européennes ? Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Écoyeux. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi l'amener à environ 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les enseignements de 2022 Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient abouti à un joli démarrage pour le RN à Écoyeux. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la ville avec 26,69% au premier tour avant un formidable 56,84% au deuxième sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,24% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,3% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,19%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 56,65%, devant Emmanuel Macron à 43,35%.

12:45 - Quel était le verdict des élections européennes à Écoyeux il y a cinq ans ? Les résultats de ce dimanche soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait fini première des européennes à l'époque. Le bulletin avait attiré 29,7% des suffrages, soit 139 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 18,59% et Yannick Jadot à 13,89%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Écoyeux : ce qu'il faut retenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Écoyeux comme dans toute la France. Avec ses 1 396 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 77 entreprises, Écoyeux est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (12,94 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 40,98% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 49,16% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 231,35 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En somme, à Écoyeux, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Écoyeux : retour sur la participation aux dernières européennes L'analyse des derniers scrutins européens permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, sur les 502 personnes en âge de voter à Écoyeux, 55,65% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 40,07% en 2014. Est-ce que les électeurs français se déplaceront plus pour participer aux élections européennes 2024, à l'instar du rebond observé en 2019 ? A l'échelle nationale, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Écoyeux, 69,28% des votants avaient voté.

09:30 - La participation aux européennes à Écoyeux Ce dimanche, lors des élections européennes à Écoyeux, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,77% au premier tour. Au second tour, 46,06% des citoyens se sont déplacés. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 014 personnes en âge de voter dans la ville, 81,56% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 78,64% au deuxième tour, c'est-à-dire 795 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.