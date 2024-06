Résultat des européennes à Éguzon-Chantôme : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Quel résultat pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces européennes ? En plus du score du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des dernières européennes, avait glané 13,86% à Éguzon-Chantôme, contre 7,76% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Lors du premier tour des élections des députés à Éguzon-Chantôme, le binôme Nupes avait en effet réuni 24,46% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux.

17:08 - Le Rassemblement national favori à Éguzon-Chantôme pour les européennes ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national lors de ces élections européennes sera très instructif. On note que Éguzon-Chantôme fait partie des rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 29,02% lors du vote européen et Marine Le Pen 28,46% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs d'Éguzon-Chantôme penchaient pour Le Pen à la présidentielle Elections les plus proches, les élections législatives avaient abouti à un bon score pour le RN à Éguzon-Chantôme. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la localité avec 26,96% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Les Républicains sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 28,46% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,13% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,05%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 55,85%, devant Emmanuel Macron à 44,15%.

12:45 - En 2019, des élections aux résultats très nets Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? A l'époque, à Éguzon-Chantôme, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, l'avait emporté, récoltant 29,02% des votes devant Nathalie Loiseau à 13,86% et François-Xavier Bellamy à 10,72%. Ce qui correspond à 157 bulletins dans la ville.

11:45 - Élections européennes à Éguzon-Chantôme : un éclairage démographique Quel portrait faire d'Éguzon-Chantôme, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 317 habitants répartis dans 1 204 logements, cette localité présente une densité de 37 hab/km². Ses 98 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 390 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (48,59 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 46,51% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, près de 55,13% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1844,10 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Finalement, Éguzon-Chantôme incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Éguzon-Chantôme ? L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. Durant les élections européennes 2019, 54,12% des inscrits sur les listes électorales d'Éguzon-Chantôme s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 49,86% lors des élections européennes de 2014. Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Éguzon-Chantôme Le taux de participation constituera indiscutablement un facteur fort de ces élections européennes à Éguzon-Chantôme. Les populations des communes de grandes tailles votent généralement moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 22,08% des électeurs de la commune. Le taux d'abstention était de 23,4% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 45,59% au premier tour. Au second tour, 47,75% des citoyens ne se sont pas déplacés.