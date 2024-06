En direct

19:10 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Elne convoité Outre le score du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 14,23% à Elne, contre 4,68% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives, en 2022. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés à Elne, le binôme Nupes avait en effet glané 21,32% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry (7,37% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (9,8% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (9,9% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quels résultats pour la liste RN de Jordan Bardella à Elne lors des européennes ? Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Elne. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. De quoi anticiper plus de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Tendance favorable au RN à Elne ? Dernières élections en date, les législatives avaient offert un très bon démarrage pour le Rassemblement national à Elne. Ce dernier s'était placé en tête dans la commune avec 33,85% au premier tour avant un formidable 60,36% au second (Elne ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,7% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 21,7% et Emmanuel Macron troisième avec 16,61%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 61,29%, devant Emmanuel Macron à 38,71%.

12:45 - 33,96% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Elne Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Elne, la liste Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, s'était imposée, avec 33,96% des votes devant Nathalie Loiseau à 14,23% et Ian Brossat à 9,9%. Ce sont alors 1060 votants qui l'avaient choisie dans la cité.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Elne Dans la commune d'Elne, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des européennes. La pyramide démographique peut agir sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans l'agglomération, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 9,39% ont plus de 75 ans. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (71,55%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 3 154 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 7,10% et d'une population immigrée de 12,02% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Elne mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,92% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - À Elne, quelle abstention aux européennes ? Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Pour rappel, au niveau de la France en 2019, le taux d'abstention aux élections européennes représentait 50%. Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, parmi les 3 296 inscrits sur les listes électorales à Elne, 50,32% étaient restés chez eux. L'abstention était de 56,02% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Elne pour les élections européennes Ce dimanche, lors des élections européennes à Elne, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre russo-ukrainienne et son impact sur les tarifs du quotidien seraient capables d'inciter les électeurs d'Elne à ne pas rester chez eux. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 27,62% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 25,88% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.