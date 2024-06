Résultat des européennes à Palau-del-Vidre : l'élection 2024 en direct

Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient offert un très gros score pour le RN à Palau-del-Vidre. Le parti s'était hissé en tête dans la cité avec 27,15% au premier tour et surtout 59,25% au deuxième, lui garantissant le plus haut niveau à l'échelon municipal (Palau-del-Vidre n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,67% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,03% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,03%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 58,61%, devant Emmanuel Macron à 41,39%.

11:45 - Élections européennes à Palau-del-Vidre : impact de la démographie et de l'économie locale

Quel impact auront les électeurs de Palau-del-Vidre sur le résultat des européennes ? Dans la ville, 16,69% des résidents sont des enfants, et 8,67% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (76,79%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 1 361 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 9,54% et d'une population immigrée de 13,42% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Palau-del-Vidre mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,34% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.