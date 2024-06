En direct

19:12 - Hayer et Glucksmann en duel aussi à Embrun pour ces européennes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés à Embrun, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 30,02% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 5,47% à Embrun, contre 24,02% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : les 24,02% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,34% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 36,87% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Embrun ? Le nombre de bulletins du RN sera un enseignement majeur pour ces élections du Parlement européen à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Embrun. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. Assez pour s'attendre à 27% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Embrun Dans la commune d'Embrun, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec 18,08%, la candidate était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 26,68% et 26,34% des suffrages. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 38,55% contre 61,45%. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui obtiendra 13,86%, alors que les candidats LREM cumuleront 36,87% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart localement.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières européennes Regarder en arrière apparait de nouveau comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le trio de tête des dernières élections européennes à Embrun était composé de la liste de Jordan Bardella avec 17,74% des bulletins exprimés, en troisième position, précédée de la liste de Yannick Jadot avec 19,48% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 24,02%, en tête sur place.

11:45 - Élections européennes à Embrun : un éclairage démographique La structure démographique et socio-économique d'Embrun façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des européennes. Avec une densité de population de 169 habitants/km² et 38,56% de population active, ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 10,98% pourrait agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (50,35%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 2 651 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (17,49%) et le nombre de résidences HLM (17,63% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Un pourcentage de résidences secondaires de 35,92%, comme à Embrun, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Embrun ? La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de scrutin. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et déjà 43% à 17 heures. Au fil des précédents scrutins européens, les 6 751 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. A l'occasion des dernières élections européennes, parmi les 2 709 personnes en âge de voter à Embrun, 51,09% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 44,77% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Embrun : l'abstention en question L'abstention sera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 à Embrun. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 73,09% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 70,45% au second tour, ce qui représentait 3 791 personnes. En proportion, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 49,3% au premier tour. Au deuxième tour, 48,28% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Embrun ? L'inflation est de nature à ramener les citoyens d'Embrun vers les urnes.