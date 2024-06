Résultat des européennes à Enchenberg : l'élection 2024 en direct

La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on attend le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 16,07% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 2,99% à Enchenberg, contre 16,55% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du Parti communiste.

17:08 - Que vont choisir les habitants d'Enchenberg ?

On remarque que Enchenberg compte parmi les rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 33,1% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 33,82% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.