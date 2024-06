En direct

19:34 - À Montbronn, quel candidat vont adopter les électeurs de la gauche ? Une autre question de ces élections européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 12,57% des bulletins dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était arrogé 5,16% à Montbronn, contre 18,24% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national à Montbronn, un favori aux européennes ? Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 3 points à Montbronn. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi anticiper environ 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage RN à Montbronn ? C'est probalement le choix du président de la République qui nous donne le plus d'indicateurs sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La commune de Montbronn avait offert un net avantage à Marine Le Pen au moment de l'élection suprême de 2022 puisque la cheffe de l'ancien FN s'imposait avec 35,46% au 1er round. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, elle finissait aussi première avec 57,41%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 25,51% des suffrages sur place, contre 38,26% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 62,27%.

12:45 - 32,87% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Montbronn Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble de nouveau pertinent au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Montbronn, la liste RN, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, récoltant 32,87% des votes face à Nathalie Loiseau à 18,24% et Yannick Jadot à 8,26%. Ce sont alors 191 votants qui avaient été séduits par le RN dans la cité.

11:45 - Montbronn : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Montbronn, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 587 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 87 entreprises, Montbronn se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 13,21 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 13,21 % ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,49% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 53,7% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 502,91 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Montbronn, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes à Montbronn Au fil des dernières années, les 1 631 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 51,75% au sein de Montbronn. Le taux de participation était de 36,11% pour le scrutin de 2014. Assisterons-nous à une augmentation de la participation des Français aux élections européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Montbronn pour les européennes L'une des grandes inconnues du scrutin européen sera à n'en pas douter l'étendue de la participation à Montbronn. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 44,45% au premier tour. Au deuxième tour, 45,34% des électeurs se sont déplacés. Pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 236 personnes en âge de voter dans la commune, 80,13% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 80,1% au premier tour, c'est-à-dire 990 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.