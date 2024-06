Résultat des européennes à Englefontaine : l'élection 2024 en direct

Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné lieu à un joli score pour le RN à Englefontaine. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la cité avec 29,09% au 1er round avant un formidable 51,78% au 2e (Englefontaine n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,03% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,26% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,18%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 58,35%, devant Emmanuel Macron à 41,65%.

11:45 - Englefontaine : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans la ville d'Englefontaine, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent les résultats des élections européennes. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans le village, 36% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 25,02% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (24,79%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 445 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (18,42%) et le nombre de résidences HLM (7,34% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Englefontaine mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,72% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.