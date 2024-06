Résultat des européennes à Entrechaux : l'élection 2024 en direct

17:24 - Les habitants d'Entrechaux penchaient pour Marine Le Pen il y a deux ans

Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient offert un très bon démarrage pour le RN à Entrechaux. Le parti avait fini en tête dans la ville avec 35,19% au premier round avant un formidable 52,94% au second. Le RN passait devant les impétrants estampillés LFI-PS-PC-EELV avec 25,97% et Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 22,32% au premier tour et encore La République en Marche (47,06%) au second sur l'unique circonscription de la zone. Il a même fait un score plus fort aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême quelques semaines plus tôt, puisqu'elle avait engrangé 30,18% au 1er tour et 55,32% au deuxième dans la cité. Elle avait cette fois surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant chacun 21,45% et 19,97% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (44,68%) au deuxième.