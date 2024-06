Résultat des européennes à Malaucène : l'élection 2024 en direct

11:45 - Démographie et politique à Malaucène, un lien étroit

Dans la commune de Malaucène, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 26% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 13,36%. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (49,79%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 1 090 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (13,77%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,58%) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Un pourcentage de résidences secondaires de 34,19%, comme à Malaucène, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.