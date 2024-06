En direct

19:12 - Quel candidat vont désigner les électeurs de la gauche à Entrelacs ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 5,18% à Entrelacs, contre 22,23% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives à Entrelacs, le binôme Nupes avait en effet glané 19,15% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella à Entrelacs lors des européennes ? Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points à Entrelacs. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour l'amener à environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants d'Entrelacs penchaient pour Macron à la présidentielle Entrelacs avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 27%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 27,82% des voix. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 46,25% contre 53,75%. Le RN ratait aussi la première marche à Entrelacs un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 22,72% au premier tour, contre 25,03% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune d'Entrelacs, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera préférée à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des européennes Se retourner sur le dernier test apparait de nouveau comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file, l'avait emporté aux élections européennes il y a cinq ans. L'extrême droite avait cumulé 24,56% des votes, contre Nathalie Loiseau à 22,23% et Yannick Jadot à 14,89%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Entrelacs Comment les électeurs d'Entrelacs peuvent-ils influencer le résultat des élections européennes ? Avec 33% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,35%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Un revenu moyen par foyer fiscal de 33 924 euros par an montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 2 331 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,51%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,2%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Entrelacs mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 22,97% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - À Entrelacs, quelle abstention aux européennes ? Les européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17h. Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 6 464 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Durant les dernières élections européennes, 49,6% des électeurs d'Entrelacs (Savoie) s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 44,39% en 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Entrelacs : l'abstention en question La participation sera l'une des grandes inconnues des élections européennes à Entrelacs. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 54,45% au premier tour et seulement 56,96% au deuxième tour. Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, sur les 5 098 personnes en âge de voter dans la ville, 23,14% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 21,64% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.