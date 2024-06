Résultat des européennes à la Biolle : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comprendre l'électorat de la Biolle : un regard sur la démographie locale

Comment la population de la Biolle peut-elle influencer le résultat des élections européennes ? Avec 49,48% de population active et une densité de population de 181 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,24% pourrait agir sur les espérances des électeurs quant aux politiques européennes sur l'emploi. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (11,98%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1 059 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (7,11%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,38%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à la Biolle mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 17,0% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.