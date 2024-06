Résultat des européennes à Épehy : l'élection 2024 en direct

17:23 - Situation favorable au RN à Épehy ?

Revenir sur le verdict des urnes le plus récent fait figure d'évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Les élections les plus proches, les législatives, avaient abouti à un très bon démarrage pour le RN à Épehy. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la cité avec 50,46% au 1er round. Il l'emportait ensuite avec 71,57% au 2e. Le RN s'était placé devant les candidats estampillés Les Républicains (16,11%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale (15,50%) au premier tour et encore Nupes avec 28,43% au second (Épehy n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même fait un meilleur résultat aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême quelques mois plus tôt. Celle-ci avait accumulé 50,18% au premier tour et 71,06% au second dans la commune.