Résultat des européennes à Épreville : l'élection 2024 en direct

17:23 - Les votants d'Épreville plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle

La préférence des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection du président de la République. L'élection du président de la République avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans à Épreville. La leader du parti d'extrême droite s'imposait avec 39,22% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,71% et 11,83% des voix. Pour le 2e tour deux semaines plus tard, c'est encore elle qui gagnait avec 50,97%, devant Emmanuel Macron à 49,03%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 31,41% des voix sur place, contre 32,46% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (51,83%).