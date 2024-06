Résultat des européennes à Froberville : l'élection 2024 en direct

Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un excellent résultat pour le RN à Froberville. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la localité avec 28,83% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 53,44% au second sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 38,99% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,03% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,01%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 56,24%, devant Emmanuel Macron à 43,76%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Froberville aux européennes

La démographie et la situation socio-économique de Froberville contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Le pourcentage de chômeurs à 7,45% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 208 habitants par km² et 48,37% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (86,49%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 446 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (5,48%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,54%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Froberville mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,07% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.