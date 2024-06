Résultat des européennes à Ergersheim : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 23,7% contre 33,79% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 38,55% contre 61,45%. Le RN ne convainquait pas plus à Ergersheim quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 17,75% au premier tour, contre 26,34% pour le binôme LREM. Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va cumuler le plus de votes, avec 63,56% sur la seule circonscription couvrant Ergersheim.

11:45 - Ergersheim : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Les données démographiques et socio-économiques d'Ergersheim mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient se répercuter sur le résultat des européennes. Avec un taux de chômage de 4,92% et une densité de population de 198 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (9,18%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 533 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,41%) et le nombre de résidences HLM (4,78% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (37,28%), témoigne d'une population instruite à Ergersheim, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et d'entrepreneuriat.