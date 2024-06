En direct

19:25 - Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces européennes 2024 ? La Nouvelle union populaire et sociale ayant explosé, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections européennes ? Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 16,72% des bulletins dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 5,07% à Dachstein, contre 24,31% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Dachstein : les 24,31% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 33,45% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,59% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Dachstein à l'issue des européennes ? Si on associe le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Dachstein. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. Assez pour anticiper 32% dans la ville cette fois ?

15:02 - Emmanuel Macron en première position il y a deux ans à Dachstein C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Dachstein lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,45%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 24,98%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 39,92% contre 60,08%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,16% au premier tour, contre 28,59% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va glaner le plus de voix, avec 62,50% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - À Dachstein, Nathalie Loiseau devant les autres en 2019 Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? À Dachstein, les dernières européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 24,31% des votes. Elle devançait la liste de Jordan Bardella avec 22,14% et Yannick Jadot avec 17,08%.

11:45 - Dachstein et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Comment les électeurs de Dachstein peuvent-ils influencer les résultats des européennes ? Avec un taux de chômage de 8,45% et une densité de population de 241 habitants/km², les questions liées au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (90,4%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 647 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,87%) met en lumière des besoins de soutien social, et le taux de salariés en CDD (4,85%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Dachstein mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,89% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Elections européennes passées à Dachstein : état des lieux Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h. Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 1 804 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, 49,42% des personnes aptes à participer à une élection à Dachstein avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 42,2% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Dachstein : quel sera le taux de participation ? L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera incontestablement l'ampleur de l'abstention à Dachstein. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,26% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux de participation de 75,02% au second tour, c'est-à-dire 1 102 personnes. En comparaison, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 43,81% au premier tour. Au second tour, 42,79% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Dachstein ? Les jeunes montrent fréquemment une désaffection pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ?