Résultat des européennes à Esches : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - À Esches, quels pourraient être les reports des voix Nupes ? Outre le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des dernières européennes, s'était arrogée 15,46% à Esches, contre 1,81% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Esches, le binôme Nupes avait en effet accumulé 19,31% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,22% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,77% pour Yannick Jadot, 0,78% pour Fabien Roussel et 1,04% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Rassemblement national : quel score à Esches à l'issue des européennes ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la liste Bardella lors des européennes 2024 sera très analysé. Alors qu'on annonce 10 points de plus pour le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Esches semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans la ville. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Marine Le Pen en première position à la dernière présidentielle à Esches Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient abouti à un très bon résultat pour le RN à Esches. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la cité avec 37,12% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 62,44% au second sur l'unique circonscription de la zone. Le RN a même réalisé plus d'électeurs en moyenne aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques semaines plus tôt. Elle avait rassemblé 36,1% au 1er tour et 56,66% au deuxième dans la commune.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des dernières européennes à Esches Se retourner sur le dernier test apparait encore comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? 36,75% des suffrages étaient tombés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 15,46% et Yannick Jadot à 8,23%. Le mouvement d'extrême droite avait dominé le scrutin avec 183 habitants d'Esches passés par les urnes.

11:45 - Esches : européennes et dynamiques démographiques Quel portrait faire d'Esches, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 558 logements pour 1 643 habitants, la densité de la commune est de 200 hab par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 55 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 760 foyers fiscaux. Dans la localité, 22,14 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 16,17 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 26,24% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 59,28% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 138,48 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. À Esches, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Elections européennes précédentes à Esches : retour sur la participation électorale Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 1 654 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, 45,22% des inscrits sur les listes électorales d'Esches (Oise) avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 54,24% en 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Sur le plan national, le pic d'abstention a été enregistré durant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Esches, 69,49% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Esches : scrutin en cours À Esches, le niveau de participation constituera un critère fort de ce scrutin européen. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 961 personnes en âge de voter au sein de la ville, 81,79% étaient allées voter, contre une participation de 80,12% au deuxième tour, ce qui représentait 770 personnes. En proportion, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 48,71% au premier tour. Au deuxième tour, 47,48% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Les jeunes montrent la plupart du temps une indifférence pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle changer pour les européennes ?