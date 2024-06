En direct

19:25 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Espéraza, qui va récupérer les voix de la Nupes ? L'union des partis de gauche aux législatives étant terminée, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives à Espéraza, le binôme Nupes avait en effet obtenu 33,69% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 5,38% à Espéraza, contre 15,44% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : 15,44% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 15,53% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 18,28% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Que vont trancher les votants d'Espéraza ? À Espéraza, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 30,74% au terme du vote européen et Marine Le Pen 27,85% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Marine Le Pen en tête il y a deux ans à Espéraza La ville d'Espéraza avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de la présidentielle de 2022. La patronne du parti frontiste prenait une avance notable avec 27,85% au premier tour. Rebelotte au 2e tour contre Macron avec 58,77%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 28,55% des voix sur place, contre 33,69% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 50,50%.

12:45 - En 2019, des élections européennes déjà tranchantes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble de nouveau sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. 30,74% des voix avaient cheminé vers la liste RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, contre Manon Aubry à 16,86% et Nathalie Loiseau à 15,44%. Le mouvement eurosceptique l'avait emporté avec pas moins de 217 votants d'Espéraza.

11:45 - Dynamique électorale à Espéraza : une analyse socio-démographique Dans la commune d'Espéraza, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent le résultat des européennes. Avec 32,89% de population active et une densité de population de 184 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 22,16% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1908,81 € par mois, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 8,82% et d'une population immigrée de 13,03% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Espéraza mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 47,62% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Espéraza : les chiffres clés L'analyse des rendez-vous électoraux antérieurs permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, 46,62% des personnes en âge de voter à Espéraza avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 52,42% pour les élections européennes de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Espéraza L'abstention sera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen à Espéraza. La situation géopolitique actuelle serait en mesure de pousser les électeurs d'Espéraza à s'intéresser plus fortement du scrutin. Au second tour de la dernière élection présidentielle, 29,00% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 27,45% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,85% au premier tour et seulement 50,04% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Espéraza ?