Résultat des européennes à Esquerdes : l'élection 2024 en direct

En direct

19:35 - Les électeurs de la Nupes convoités Outre le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche avait atteint 4,94% à Esquerdes, contre 11,27% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Esquerdes, le binôme Nupes avait en effet accumulé 20,52% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Esquerdes On note que Esquerdes fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 41,51% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 40,54% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Avantage RN à Esquerdes ? Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient offert un joli résultat pour le RN à Esquerdes. Ce dernier avait terminé en tête dans la localité avec 32,35% au 1er round avant un formidable 54,18% au deuxième (Esquerdes ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 40,54% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,04% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,74%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 61,87%, devant Emmanuel Macron à 38,13%.

12:45 - À Esquerdes, Jordan Bardella en tête lors des européennes 2019 Regarder en arrière apparait toujours comme logique au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? A l'époque, à Esquerdes, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait pris la première place, glanant 41,51% des voix face à Nathalie Loiseau à 11,27% et Yannick Jadot à 10,34%. Si on entre dans le détail, 269 votants s'étaient tournés vers elle dans la localité.

11:45 - Élections européennes à Esquerdes : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues d'Esquerdes, les élections sont en cours. Avec ses 1 619 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Avec 58 entreprises, Esquerdes est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (15,14 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 31,86% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 33,62% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 776,97 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Esquerdes, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'instruction et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Esquerdes L'analyse des derniers scrutins européens est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Il y a 5 ans, pendant les précédentes élections européennes, 696 inscrits sur les listes électorales d'Esquerdes avaient participé au vote (soit 59,39%), à comparer avec un taux de participation de 49,96% pour le scrutin de 2014. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Esquerdes : les européennes débutent À Esquerdes, la participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces européennes. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 200 personnes en âge de voter dans la commune, 18,33% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 18,92% au second tour. Pour comparer, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,87% au premier tour. Au second tour, 52,64% des électeurs ne se sont pas déplacés. L'inflation et ses répercussions sur le moral des foyers français pourraient en effet de faire augmenter le pourcentage de participation à Esquerdes (62380).