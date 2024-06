En direct

19:26 - À Essars, qui vont désigner les électeurs de la Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus aujourd'hui. A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 16,49% des suffrages dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 3,39% à Essars, contre 16,8% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Essars : les 16,8% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,12% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,15% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Que vont trancher les habitants d'Essars ? On note que Essars compte parmi les rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 38,28% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 36,72% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Quelques tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour les européennes Elections les plus proches, les législatives avaient offert un très gros démarrage pour le RN à Essars. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la cité avec 37,26% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 59,00% au deuxième sur la circonscription du secteur. Il a même enregistré un pourcentage plus élevé aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle précédente, puisqu'elle avait rassemblé 36,72% au 1er tour et 54,61% au second dans la ville.

12:45 - Quelle liste avait remporté les européennes à Essars il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière semble encore une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est la liste RN portée par Jordan Bardella qui l'avait emporté aux élections du Parlement européen il y a cinq ans à Essars, avec 38,28% des bulletins (294 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 16,8% et la liste Yannick Jadot avec 9,24%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Essars Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Essars comme dans toute la France. Avec une population de 1 755 habitants répartis dans 803 logements, cette ville présente une densité de 431 habitants par km². Ses 74 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 551 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (86,43 %) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,95% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 40,83% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 276,85 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Essars manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Taux de participation aux dernières élections européennes à Essars : ce qu'il faut retenir Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17h. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des précédentes élections. Durant les élections européennes de 2019, le pourcentage de participation représentait 57,52% au niveau d'Essars. Le taux de participation était de 48,02% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Essars : les européennes débutent L'une des clés de ces élections européennes sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention à Essars. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,81% au premier tour et seulement 49,75% au deuxième tour. Au premier tour de l'élection présidentielle, 23,57% des électeurs inscrits dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 21,82% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.