En direct

19:07 - À Béthune, que vont décider les électeurs de la gauche ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait obtenu 4,79% à Béthune, contre 19,14% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Au cours du premier tour des élections des députés à Béthune, le binôme Nupes avait en effet réuni 17,25% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Béthune Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Béthune. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. De quoi s'attendre à 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Béthune plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient donné un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Béthune. Ce dernier était arrivé en tête dans la cité avec 22,25% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme La République en Marche (Béthune n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 32,4% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,8% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,01%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 50,57%, devant Emmanuel Macron à 49,43%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble encore une fois pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste Rassemblement national portée par Bardella qui avait fini première des élections du Parlement européen il y a cinq ans à Béthune, avec 30,96% des électeurs (2415 voix) devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 19,14% et Yannick Jadot avec 12,18%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Béthune : ce qu'il faut retenir A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Béthune regorge de diversité et d'activités. Avec ses 24 992 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 2 202 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (63,18 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les 912 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 120 €/an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 19,27%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Béthune, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes précédentes à Béthune Comment votent le plus souvent les habitants de cette agglomération ? En 2019, lors des européennes, le taux de participation s'élevait à 47,64% dans la commune de Béthune. Le taux de participation était de 38,18% pour le scrutin européen de 2014. Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? À travers tout le pays, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33%. À Béthune, 68,54% des votants avaient participé.

09:30 - C'est l'heure de voter à Béthune : la participation au cœur des préoccupations L'abstention constituera l'une des clés de ces européennes 2024 à Béthune. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 67,48% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 66,57% au premier tour, c'est-à-dire 11 581 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. L'inflation, combinée avec les incertitudes liées au conflit entre israélo-palestinien, sont en mesure d'impacter le taux de participation à Béthune.