Résultat des européennes à Essé : l'élection 2024 en direct

19:31 - À Essé, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives convoité Après le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Mais Glucksmann s'était élevé à 4,7% à Essé, contre 23,76% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Essé, le binôme Nupes avait en effet obtenu 25,14% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,04% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,68% pour Yannick Jadot, 1,12% pour Fabien Roussel et 1,44% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Essé Les sondages d'opinion prévoient un Jordan Bardella à 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de sa marque de 2019. Virtuellement, cette dynamique devrait l'approcher de 30% à Essé, soit 10 points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais Essé n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a en fait enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les habitants d'Essé plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Essé avec 23,52% contre 33,44% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 36,51% contre 63,49%. Le RN ratait aussi la première marche à Essé un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 16,49% au premier tour, contre 25,14% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au deuxième tour, c'est encore un binôme LREM qui glanera le plus de voix, avec 60,63% sur la seule circonscription recouvrant Essé.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Essé il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le podium des dernières élections européennes à Essé était le suivant : la liste de Yannick Jadot avec 17,33% des bulletins exprimés, sur la troisièmemarche, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 20,79% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 23,76%, en tête dans la localité.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Essé La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Essé façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Dans la localité, 21,81% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 17,14% de plus de 60 ans. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Avec ses 7,71% d'agriculteurs pour 1 036 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,9%) et le nombre de résidences HLM (2,93% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Essé mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,5% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières élections européennes à Essé : ce qu'il faut retenir Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes représentait 50,1%, en amélioration par rapport à 2014. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des élections précédentes. A l'occasion des précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 52,88% au niveau d'Essé, contre un taux de participation de 39,88% pour les européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Essé : les leçons des précédentes élections L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera à n'en pas douter l'abstention à Essé. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,84% au premier tour et seulement 54,72% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Essé pour les européennes ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 23,26% des personnes en âge de voter dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 24,82% au deuxième tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.