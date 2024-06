En direct

19:25 - Une confrontation Renaissance-Parti socialiste aussi à Esternay pour ces élections européennes ? Une autre interrogation qui accompagne ces élections européennes 2024 sera celle du vote de gauche après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale. Pour le premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 13,44% des voix dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 2,57% à Esternay, contre 16,47% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat aux européennes d'Esternay pour la liste RN de Jordan Bardella ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera scruté à la loupe localement pour ces élections. À Esternay, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 41,17% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 39,34% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Esternay ? Le résultat du scrutin le plus récent est un élément instructif au moment du rendez-vous politique du jour. Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné lieu à un très bon résultat pour le RN à Esternay. Le parti était arrivé en tête dans la cité avec 36,92% au premier round avant un formidable 61,00% au 2e (Esternay ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 39,34% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,06% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,74%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 59,5%, devant Emmanuel Macron à 40,5%.

12:45 - En 2019, des élections européennes pleines d'enseignements Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore comme avisé au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Esternay, la liste du RN, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait remporté l'élection, avec 41,17% des voix face à Nathalie Loiseau à 16,47% et François-Xavier Bellamy à 10,98%.

11:45 - Les données démographiques d'Esternay révèlent les tendances électorales À Esternay, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les élections européennes. Avec 42,18% de population active et une densité de population de 60 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de chômage à 12,07% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux politiques européennes sur l'emploi. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (25,83%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 566 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (19,41%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (11,46%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Esternay mettent en avant une diversité de qualifications, avec 14,67% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Esternay : retour sur l'abstention aux dernières européennes Assisterons-nous à une progression de l'abstention des citoyens français aux européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été constaté durant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Esternay, 69,1% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. L'observation des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 46,99% au niveau d'Esternay, contre une abstention de 54,09% pour le scrutin de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Esternay pour les européennes L'une des grandes inconnues de ces européennes sera sans aucun doute l'abstention à Esternay. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, 76,86% des électeurs inscrits dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 75,83% au premier tour, soit 888 personnes. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 47,93% au premier tour et seulement 48,48% au second tour. L'inflation et ses répercussions sur le moral des foyers français pourraient en effet augmenter l'importance de l'élection aux yeux des habitants d'Esternay.