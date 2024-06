En direct

19:16 - À Estrées-Saint-Denis, quels reports de voix à gauche ce soir ? Outre le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais Raphaël Glucksmann s'était arrogé 3,99% à Estrées-Saint-Denis, contre 16,48% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Estrées-Saint-Denis, le binôme Nupes avait en effet glané 16,99% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Qui vont plebisciter les électeurs de la droite à Estrées-Saint-Denis ? Le résultat obtenu par le RN sera le grand sujet pour ces européennes 2024, localement. À Estrées-Saint-Denis, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 40,51% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 37,95% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les enseignements de 2022 Regarder dans le rétro pour analyser le scrutin le plus récent fait sens au moment d'une autre élection. Elections les plus proches, les élections législatives avaient offert un excellent démarrage pour le RN à Estrées-Saint-Denis. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la cité avec 32,28% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Les Républicains (Estrées-Saint-Denis n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 37,95% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,82% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,13%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 58%, devant Emmanuel Macron à 42%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Le résultat de ce soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Il y a cinq ans, à Estrées-Saint-Denis, la liste Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait pris la première place, cumulant 40,51% des votes devant Nathalie Loiseau à 16,48% et Yannick Jadot à 8,92%. Si on entre dans le détail, 568 électeurs s'étaient tournés vers elle dans la localité.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Estrées-Saint-Denis La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Estrées-Saint-Denis contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec un pourcentage de 35% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,29%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. De plus, le taux de ménages propriétaires (60,04%) met en relief le poids des questions de logement et d'urbanisme. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (14,63%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1 329 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,33%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,11%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Estrées-Saint-Denis mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 33,89% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Estrées-Saint-Denis Au fil des dernières années, les 3 778 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Durant les précédentes européennes, le taux de participation atteignait 50,74% des électeurs d'Estrées-Saint-Denis, à comparer avec une participation de 41,36% lors des élections européennes de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas d'Estrées-Saint-Denis Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Estrées-Saint-Denis ? La situation géopolitique actuelle pourrait entre autres nuancer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens d'Estrées-Saint-Denis. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 26,27% dans la ville, à comparer avec une abstention de 26,13% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.